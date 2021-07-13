***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 11:56
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 197.544,3 % 0,00346 % 0,02073 % 598,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950601
BIST
12:181.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
12:188,6261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,6060
12:1810,2284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,2056
12:18501,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 501,38
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
500,39
BIST En Aktif Hisseler12:18
|YAPRK
|33,38
|10.656.263
|% 8,24
|
|EDIP
|3,38
|25.330.305
|% 6,96
|
|EDATA
|7,15
|62.954.236
|% 6,40
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|FADE
|14,16
|14.619.204
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.497.405
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|149.389.424
|% -9,73
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|MARTI
|1,89
|11.352.126
|% -6,90
|
|GARAN
|8,58
|431.077.214
|% -0,69
|
|THYAO
|13,19
|252.723.762
|% -0,38
|
|SASA
|26,02
|182.222.232
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,25
|176.796.836
|% -0,88
|
|KOZAL
|104,20
|155.314.213
|% -0,57
|
|PEKGY
|1,02
|149.389.424
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|176.796.836
|% -0,88
|
|GARAN
|8,58
|431.077.214
|% -0,69
|
|TSKB
|1,22
|43.671.559
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|58.316.590
|% -1,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6238
|8,6261
|% -0,11
|
|Euro
|10,2228
|10,2284
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9165
|11,9762
|% -0,32
|
|Frank
|9,3807
|9,4372
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2929
|2,3044
|% -0,10
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,39
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,25
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|23,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|22,45
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|10,86
|
|Çeyrek
|801
|820
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,21
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,00
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,62
|