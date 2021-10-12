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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

12.10.2021 17:43



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 222,82 % 0,00212 % 0,00004 % 1,7
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 29.063,08 % 0,00135 % 0,00469 % 348,32
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. 42.537,15 % 0,02 % 0,00687 % 34,33



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969937


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GESAN 23,76 242.355.321 % 10,00  
MERIT 23,16 9.342.374 % 9,97  
KSTUR 226,20 586.084 % 9,97  
MEGAP 5,43 38.429.458 % 9,92  
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Euro 10,4415 10,4468 % 0,47  
Sterlin 12,2351 12,2965 % 0,29  
Frank 9,6787 9,7370 % 0,17  
Riyal 2,4035 2,4156 % 0,45  
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17:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.764 1.764 9,98  
Altın Gr. 513 513 5,32  
Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,59 22,62 0,02  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,02  
B. Petrol 83,20 83,20 -0,45  
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