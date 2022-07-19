***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:19
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.451,11 % 0,00078 % 0,00627 % 801,1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046498
BIST
16:072.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 41,80
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0717,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1529
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0718,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,3169
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:07966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,38
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EUKYO
|3,52
|1.847.160
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.958.129
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.188.574
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.995.428
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.427.499
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|34.504.134
|% -3,76
|
|CANTE
|54,95
|38.336.759
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.440.231.766
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.245.403.872
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|227.607.235
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.593.049
|% 4,46
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5791
|17,5853
|% 0,88
|
|Euro
|18,0172
|18,0309
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0487
|21,1542
|% 1,16
|
|Frank
|18,0941
|18,2031
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6681
|4,6915
|% 0,67
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|1,22
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,89
|