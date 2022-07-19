***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 16:33
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 73.065,84 % 0,00574 % 0,05288 % 920,73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046535
BIST
16:232.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 43,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:2317,5790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1466
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:2318,0273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3133
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:23967,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,60
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:21
|POLTK
|678,80
|9.992.069
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.878.843
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.345.060
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.234.597
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,36
|36.489.123
|% -5,07
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,80
|35.274.356
|% -4,04
|
|CANTE
|54,85
|39.120.162
|% -3,77
|
|THYAO
|50,90
|3.524.468.830
|% 1,84
|
|SISE
|20,96
|1.312.981.459
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,05
|1.254.520.054
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,56
|1.116.659.616
|% 3,87
|
|ODAS
|3,58
|934.766.331
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,05
|1.254.520.054
|% 2,69
|
|ODAS
|3,58
|934.766.331
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,56
|1.116.659.616
|% 3,87
|
|TSKB
|2,22
|235.148.101
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,18
|107.180.014
|% 5,36
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5737
|17,5816
|% 0,86
|
|Euro
|18,0114
|18,0251
|% 1,76
|
|Sterlin
|21,0794
|21,1852
|% 1,31
|
|Frank
|18,1146
|18,2237
|% 1,81
|
|Riyal
|4,6678
|4,6912
|% 0,66
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,63
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,76
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.543
|6.607
|-17,00
|
|Yarım
|3.188
|3.230
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,99
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35XU100
Endeks 2, 496 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 82 üstünde . İşlem hacmi 24, 883.00 milyon TL de
-
16:33HEKTS
Yüzde 6.34 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 511, 995 adet işlem
-
16:32KONYA
Yüzde 9.78 oranında artışla 1, 317.30 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 972 adet işlem
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 55 artarak (% 1.83 ) 2, 198