***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
19.07.2022 17:06
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 16.642,8 % 0,0628 % 0,00013 % 0,21
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 186.031,13 % 0,0019 % 0,0015 % 78,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046566
BIST
16:572.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,50
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5717,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1501
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5718,0133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2993
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:57967,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,75
|Açılış
|: 967,30
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:55
|EUKYO
|3,52
|1.961.426
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.421.071
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.374.553
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.909.165
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|10.013.102
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|37.459.307
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,30
|36.044.766
|% -3,92
|
|CANTE
|54,90
|40.001.504
|% -3,68
|
|THYAO
|50,85
|3.812.921.540
|% 1,74
|
|SISE
|20,94
|1.389.941.328
|% 1,36
|
|EKGYO
|3,03
|1.267.271.178
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.146.662.533
|% 3,42
|
|ODAS
|3,54
|977.705.718
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,03
|1.267.271.178
|% 2,02
|
|ODAS
|3,54
|977.705.718
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,54
|1.146.662.533
|% 3,42
|
|TSKB
|2,20
|245.635.640
|% 2,80
|
|AKBNK
|8,47
|801.394.976
|% 2,42
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5651
|17,5920
|% 0,92
|
|Euro
|17,9937
|18,0064
|% 1,65
|
|Sterlin
|21,0988
|21,2046
|% 1,40
|
|Frank
|18,1218
|18,2310
|% 1,85
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,82
|
|Altın Gr.
|969
|969
|9,27
|
|Cumhuriyet
|6.523
|6.622
|9,00
|
|Tam
|6.557
|6.623
|-1,00
|
|Yarım
|3.195
|3.237
|4,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.619
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,90
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 7 artarak (% 1.63 ) 2, 657
-
17:10KNFRT
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 943 adet işlem
-
17:09ECZYT
Yüzde 7.69 oranında artışla 70.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 213, 688 adet işlem
-
17:08MRGYO
Yüzde 8.42 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 072, 305 adet işlem
-
17:07KONKA
Yüzde 9.90 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 311 adet işlem