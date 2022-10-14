***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 09:10
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 34.708,11 % 0,01956 % 0,03339 % 170,66
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 5.004,06 % 0,00083 % 0,00481 % 580,54
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071938
BIST
12:463.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 63,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4618,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4618,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:46988,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,16
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PENTA
|440,00
|13.792.240
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|320.809.575
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,00
|60.054.909
|% 9,88
|
|MOBTL
|2,86
|134.785.389
|% 8,75
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,38
|665.787.301
|% -5,42
|
|DNISI
|7,62
|26.819.152
|% -3,67
|
|SILVR
|25,84
|7.921.360
|% -3,51
|
|DURDO
|32,66
|9.100.200
|% -3,32
|
|THYAO
|89,60
|2.397.715.996
|% 1,82
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|SASA
|86,75
|1.212.251.267
|% -0,74
|
|EKGYO
|4,20
|701.203.593
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,74
|1.413.953.564
|% 4,42
|
|ISCTR
|8,46
|1.343.418.168
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,47
|1.447.600.474
|% 3,54
|
|ODAS
|8,50
|671.108.787
|% 4,42
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,0851
|18,0946
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,8161
|20,9205
|% -0,73
|
|Frank
|18,4446
|18,5557
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|-12,12
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,20
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.664
|6.724
|-66,00
|
|Yarım
|3.246
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.641
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,62
|93,62
|-0,95
|