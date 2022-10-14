***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 09:11
omisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İ/tr/Bildirim/1071939
BIST
12:453.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 63,29
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
12:4518,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5911
En Düşük
18,5217
12:4518,0912
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0545
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
12:45987,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,91
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler12:45
|PENTA
|440,00
|13.803.680
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|321.580.233
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|60.287.172
|% 9,94
|
|MOBTL
|2,85
|135.220.378
|% 8,37
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,42
|680.140.874
|% -5,30
|
|SILVR
|25,86
|7.989.301
|% -3,44
|
|DURDO
|32,62
|9.302.851
|% -3,43
|
|DNISI
|7,64
|26.902.716
|% -3,41
|
|THYAO
|89,55
|2.406.402.976
|% 1,76
|
|AKBNK
|13,46
|1.451.793.820
|% 3,46
|
|YKBNK
|8,73
|1.419.358.479
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.350.342.484
|% 2,80
|
|SASA
|86,70
|1.221.569.709
|% -0,80
|
|EKGYO
|4,20
|701.860.341
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,73
|1.419.358.479
|% 4,30
|
|ISCTR
|8,45
|1.350.342.484
|% 2,80
|
|AKBNK
|13,46
|1.451.793.820
|% 3,46
|
|ODAS
|8,50
|674.784.953
|% 4,42
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5845
|18,5882
|% 0,26
|
|Euro
|18,0792
|18,0912
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,8244
|20,9289
|% -0,69
|
|Frank
|18,4427
|18,5538
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|-12,37
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-6,86
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.758
|21,00
|
|Tam
|6.666
|6.727
|-63,00
|
|Yarım
|3.248
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-1,01
|