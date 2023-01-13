***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 09:34
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 44.451,17 % 0,00592 % 0,03418 % 577,27
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 4.556,63 % 0,00077 % 0,0035 % 455,11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101696
BIST
11:385.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 33,94
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:3818,7862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:3820,4053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:381.151,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.151,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.152,50
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:38
|ONCSM
|37,40
|5.129.260
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|20.342.531
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|13.593.467
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|20.413.112
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|238,80
|108.197.162
|% -4,48
|
|TERA
|23,54
|7.303.777
|% -4,31
|
|ASELS
|56,50
|2.778.685.159
|% 1,07
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|THYAO
|135,60
|2.271.100.118
|% -0,15
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|EKGYO
|8,07
|1.674.061.146
|% -5,17
|
|YKBNK
|9,24
|1.067.965.142
|% 2,21
|
|KRDMD
|18,57
|2.177.456.965
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,65
|195.276.472
|% 0,38
|
|EREGL
|40,38
|2.482.851.104
|% 2,02
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7843
|18,7862
|% 0,01
|
|Euro
|20,3997
|20,4053
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,9094
|23,0243
|% 0,17
|
|Frank
|20,1485
|20,2698
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9875
|5,0125
|% 0,04
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|10,51
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|5,00
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.781
|7.841
|31,00
|
|Yarım
|3.788
|3.837
|15,00
|
|Çeyrek
|1.900
|1.918
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,08
|
|B. Petrol
|84,21
|84,21
|0,18
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:53KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 380, 665 adet işlem
-
11:52MEGAP
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 655 adet işlem
-
11:52MEGAP
Yüzde 4.13 oranında artışla 6.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 316, 655 adet işlem
-
11:51POLTK
Yüzde 5.13 oranında artışla 1, 644.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 813 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 7 artarak (% 0.31 ) 5, 469