***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 09:53
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 286.171,99 % 0,00617 % 0,09001 % 1.459,48
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101729
BIST
11:114.961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -9,96
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:1118,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:1120,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:111.149,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.149,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.150,60
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ONCSM
|37,40
|4.800.776
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|RODRG
|35,48
|11.998.071
|% 9,98
|
|ARMDA
|279,10
|18.752.188
|% 9,97
|
|TNZTP
|13,58
|6.001.735
|% 9,96
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|ADEL
|111,40
|2.770.889
|% -5,75
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,40
|85.980.707
|% -5,04
|
|ASELS
|56,80
|2.249.005.027
|% 1,61
|
|EREGL
|40,00
|2.111.290.370
|% 1,06
|
|THYAO
|135,00
|1.922.281.036
|% -0,59
|
|KRDMD
|18,54
|1.898.707.217
|% -1,90
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|EKGYO
|7,97
|1.276.911.367
|% -6,35
|
|KRDMD
|18,54
|1.898.707.217
|% -1,90
|
|YKBNK
|9,18
|895.944.211
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,63
|167.676.115
|% -0,38
|
|EREGL
|40,00
|2.111.290.370
|% 1,06
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7916
|18,7952
|% 0,06
|
|Euro
|20,3847
|20,3936
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,8801
|22,9949
|% 0,04
|
|Frank
|20,1525
|20,2739
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9870
|5,0120
|% 0,03
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.742
|7.800
|-10,00
|
|Yarım
|3.770
|3.817
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|0,08
|
Seans Raporu
11:11
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11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, ALARK, PGSUS
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11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 61 kaybederek (% -0.29 ) 4, 408
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11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, ARMDA, TNZTP, KNFRT, SDTTR, UMPAS, ONCSM, SOKE
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11:25
TUREX, DYOBY, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:25
EGEPO, ALFAS, MANAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında