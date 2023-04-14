***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2023 16:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31.094,79 % 0,01728 % 0,01165 % 67,44
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 3.073,04 % 0,00072 % 0,00115 % 158,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138498
BIST
16:465.124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -11,27
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:4619,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0453
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:4621,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3162
16:461.261,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -7,30
|Açılış
|: 1.261,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:44
|ARZUM
|22,00
|20.310.231
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.000.950
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.018.028
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|35.876.303
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.314.595
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.001.295
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|90.789.906
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.886
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,91
|65.522.943
|% -8,05
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,78
|2.707.186.207
|% 0,00
|
|THYAO
|135,10
|2.679.553.361
|% -1,46
|
|GESAN
|88,90
|2.275.311.944
|% 5,33
|
|EREGL
|35,98
|1.474.450.774
|% -0,88
|
|KOZAA
|45,18
|1.431.950.083
|% 2,87
|
|KOZAL
|22,78
|2.707.186.207
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,92
|814.308.848
|% -1,14
|
|IHLAS
|0,87
|85.790.609
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,13
|1.108.083.516
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,30
|884.037.602
|% -0,19
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3619
|19,3668
|% 0,25
|
|Euro
|21,3812
|21,3963
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,0887
|24,2095
|% -0,20
|
|Frank
|21,6469
|21,7773
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1467
|5,1726
|% 0,17
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|-16,42
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
|
Seans Raporu
16:44
daha fazla
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16:58TEZOL
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 20.54 lira fiyatla işlem gören hissede 861, 813 adet işlem
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16:57XU100
Endeks 5, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 38, 295.00 milyon TL de
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16:57GEREL
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 16.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 014, 236 adet işlem
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16:55POLTK
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 2, 072.00 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 973 adet işlem
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16:53GARAN
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 105, 318 adet işlem