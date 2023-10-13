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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

13.10.2023 14:58
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 87.508,11 % 0,0128 % 0,03403 % 265,88
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 37.455,88 % 0,00155 % 0,01457 % 939,58



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205917


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17:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.912 1.912 42,85  
Altın Gr. 1.708 1.708 41,87  
Cumhuriyet 11.767 11.945 159,00  
Tam 11.527 11.610 183,00  
Yarım 5.781 5.827 92,00  
Çeyrek 2.882 2.914 46,00  
Gümüş.Ons 22,51 22,54 0,71  
Gümüş Gr. 20,12 20,13 0,65  
B. Petrol 88,69 88,69 2,69  
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