***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2024 07:43
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.248.067,98 % 0,00732 % 0,04014 % 548,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239577
BIST
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10:558.053
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 66,13
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5530,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5533,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0464
En Düşük
32,9132
10:551.987,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.988,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CATES
|61,30
|463.662.737
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|175.439.552
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|26.845.380
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,37
|39.396.332
|% 9,82
|
|SURGY
|40,90
|190.605.994
|% 8,72
|
|PEGYO
|19,80
|63.167.657
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,40
|78.755.948
|% -5,16
|
|METUR
|7,00
|14.248.105
|% -4,63
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|BEGYO
|4,28
|138.719.763
|% -2,95
|
|THYAO
|250,50
|1.514.702.030
|% -0,20
|
|AKBNK
|42,76
|1.412.488.356
|% -1,16
|
|ISCTR
|25,74
|1.227.210.475
|% -0,85
|
|EREGL
|44,48
|1.160.679.561
|% 1,55
|
|KCHOL
|158,50
|1.082.920.775
|% 1,93
|
|ISCTR
|25,74
|1.227.210.475
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|351.720.942
|% 1,10
|
|ADESE
|2,15
|88.199.814
|% 4,37
|
|YKBNK
|22,70
|891.487.480
|% -1,05
|
|BEGYO
|4,28
|138.719.763
|% -2,95
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0975
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|33,0142
|33,0366
|% 0,24
|
|Sterlin
|38,2414
|38,4331
|% -0,01
|
|Frank
|35,0988
|35,3102
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0013
|8,0414
|% -0,01
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,24
|% 0,66
|
|Platin
|915,98
|916,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,24
|986,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,03
|2.054,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:55
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11:11
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