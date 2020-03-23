***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2020 15:13
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831434
BIST
16:3285.109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -686,95
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
16:326,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0361
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
16:327,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
16:32322,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 6,58
|Açılış
|: 322,41
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
322,61
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.423.737
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.498.226
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.146.952
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.268.673
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.416.019
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,08
|1.153.602.753
|% -5,09
|
|ASELS
|20,80
|484.906.950
|% -2,80
|
|THYAO
|7,85
|401.920.378
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,79
|277.686.599
|% -4,79
|
|ISFIN
|2,77
|228.577.747
|% -8,88
|
|GARAN
|7,08
|1.153.602.753
|% -5,09
|
|YKBNK
|1,79
|277.686.599
|% -4,79
|
|IHLGM
|0,69
|59.502.949
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,77
|228.577.747
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|87.956.824
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6470
|7,6853
|% 0,54
|
|Frank
|6,6834
|6,7236
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7516
|1,7604
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.519
|1.519
|20,19
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,16
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,81
|12,84
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,71
|0,05
|
|B. Petrol
|26,32
|26,32
|-0,66
|
Seans Raporu
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-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -978, 26 kaybederek (% -0.94 ) 102, 748
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16:42XU100
Endeks 85, 240 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 6, 270.00 milyon TL de
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16:42ASLAN
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 682 adet işlem
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16:40KPHOL
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444 adet işlem
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16:37XU100
Endeks 85, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 6, 175.00 milyon TL de