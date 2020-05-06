***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.05.2020 17:51
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2020
Tescil Tarihi
06.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
23 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843089
BIST
17:5998.624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -113,84
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
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99.280
En Düşük
98.069
17:597,1861
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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7,1958
En Düşük
7,0607
17:597,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,7893
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7,6497
17:59390,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
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|Açılış
|: 390,83
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|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|276.894
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|242.887
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|662.351
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.185.637
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|336.640.032
|% -8,94
|
|DEVA
|14,62
|54.707.774
|% -8,80
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|MAALT
|75,60
|24.703.950
|% -7,86
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|650.434.028
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,29
|573.264.992
|% -7,68
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,45
|516.702.844
|% 4,45
|
|KRDMD
|2,48
|944.026.755
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|532.755.916
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|304.667.796
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,57
|381.521.087
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,10
|268.019.463
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8627
|8,9072
|% 0,97
|
|Frank
|7,3438
|7,3881
|% 1,30
|
|Riyal
|1,9092
|1,9187
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-15,62
|
|Altın Gr.
|389
|390
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.544
|3,80
|
|Tam
|2.565
|2.610
|8,00
|
|Yarım
|1.252
|1.276
|3,90
|
|Çeyrek
|624
|638
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|14,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,04
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-1,35
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