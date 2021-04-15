***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2021 13:41
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2021
Tescil Tarihi
15.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
25 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan kararlar doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928425
BIST
15:081.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,83
|Açılış
|: 1.410
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1.419
En Düşük
1.398
15:088,1043
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 8,1050
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En Düşük
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15:089,7171
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 450,33
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458,00
En Düşük
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|TRGYO
|3,85
|271.205.197
|% 10,00
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|BTCIM
|13,73
|8.087.601
|% 9,93
|
|BRKO
|1,54
|1.115.252
|% 8,45
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|CEOEM
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|48.501.788
|% 8,24
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|MMCAS
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|% 8,00
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|ITTFH
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|150.977.602
|% -10,00
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|SNKRN
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|TUREX
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|% -9,99
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|TKURU
|298,30
|1.521.628
|% -9,99
|
|KRTEK
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|10.685.848
|% -9,97
|
|GARAN
|7,28
|4.553.263.323
|% 4,15
|
|EREGL
|18,17
|1.143.172.560
|% 3,71
|
|SASA
|46,36
|1.026.922.314
|% -0,39
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|KRDMD
|7,70
|1.017.956.941
|% 4,05
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|YKBNK
|2,17
|932.718.110
|% 0,93
|
|GARAN
|7,28
|4.553.263.323
|% 4,15
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|YKBNK
|2,17
|932.718.110
|% 0,93
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|TSKB
|1,33
|210.599.545
|% 0,00
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|AKBNK
|5,01
|723.084.521
|% 1,42
|
|KRDMD
|7,70
|1.017.956.941
|% 4,05
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0992
|8,1043
|% 0,42
|
|Euro
|9,7072
|9,7171
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,1637
|11,2197
|% 0,78
|
|Frank
|8,7597
|8,8124
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1578
|2,1687
|% 0,64
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.752
|1.752
|15,56
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|Altın Gr.
|456
|456
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.061
|19,00
|
|Tam
|3.002
|3.079
|19,44
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|9,40
|
|Çeyrek
|728
|745
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|-0,08
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