***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.03.2022 18:20
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
02.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi çerçevesinde, 2022 yılına ilişkin Şirketimiz bağımsız denetim hizmetinin, denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den (a member firm of Ernst & Young Global Limited) temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006568
BIST
18:051.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,18
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
18:0514,1293
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,2337
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1293
En Düşük
13,8221
18:0515,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1823
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7045
En Düşük
15,4208
18:05876,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,12
|Açılış
|: 876,76
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|70,95
|11.106.001
|% 10,00
|
|SELVA
|16,84
|11.250.785
|% 9,99
|
|SANEL
|9,93
|7.304.206
|% 9,97
|
|PRKAB
|43,50
|26.868.358
|% 9,96
|
|YUNSA
|13,70
|25.682.221
|% 9,95
|
|BASCM
|4,05
|544.091
|% -10,00
|
|POLTK
|603,00
|31.987.564
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,61
|110.997.565
|% -9,98
|
|ATSYH
|14,38
|2.222.035
|% -9,96
|
|KARYE
|15,56
|34.832.188
|% -9,95
|
|KRDMD
|12,86
|6.368.498.828
|% 4,89
|
|THYAO
|25,98
|4.948.419.721
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.811.248.049
|% 3,92
|
|ASELS
|22,96
|1.750.603.964
|% -4,33
|
|GARAN
|11,62
|1.297.968.663
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,86
|6.368.498.828
|% 4,89
|
|YKBNK
|3,65
|993.043.981
|% 0,55
|
|THYAO
|25,98
|4.948.419.721
|% 2,85
|
|EREGL
|34,48
|3.811.248.049
|% 3,92
|
|GARAN
|11,62
|1.297.968.663
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1202
|14,1293
|% 1,68
|
|Euro
|15,6511
|15,6891
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,7656
|18,8597
|% 1,68
|
|Frank
|15,2513
|15,3432
|% 1,22
|
|Riyal
|3,7518
|3,7706
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-13,45
|
|Altın Gr.
|875
|875
|5,98
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,16
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,41
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MGROS
Yüzde 4.25 oranında artışla 37.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 446, 235 adet işlem
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17:56SELVA
Yüzde 5.75 oranında artışla 16.19 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 840 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 51 artarak (% 0.48 ) 1, 792
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, DOBUR, PRKAB, YYAPI, SANEL, ISGYO, YUNSA, MSGYO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KARYE, POLTK, AKFGY, DIRIT