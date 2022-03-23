***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2022 19:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012515
BIST
18:052.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
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|Açılış
|: 2.195
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2.204
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18:0514,8536
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|Açılış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,3600
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En Düşük
16,2835
18:05922,68
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|: 0,72%
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|Açılış
|: 922,68
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|Önceki Kapanış
|: 916,12
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924,69
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|16,94
|38.116.198
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|24.300.671
|% 10,00
|
|KTSKR
|33,28
|138.420.946
|% 9,98
|
|GZNMI
|38,34
|34.692.591
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,56
|40.827.180
|% 9,98
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|PKENT
|258,20
|66.553.682
|% -9,97
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|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|MAALT
|265,00
|78.360.173
|% -7,95
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|SERVE
|13,70
|1.501.888
|% -7,12
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|AYCES
|67,85
|8.822.478
|% -6,35
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|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|THYAO
|28,10
|2.406.281.026
|% -1,47
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|KRDMD
|15,33
|1.843.858.069
|% 0,46
|
|EREGL
|33,50
|1.489.638.134
|% -0,89
|
|HEKTS
|17,90
|1.376.597.818
|% 3,29
|
|DOHOL
|3,31
|1.293.086.483
|% -9,07
|
|GARAN
|12,17
|3.970.116.934
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,02
|820.252.597
|% -1,95
|
|ODAS
|1,62
|317.262.486
|% -1,82
|
|EKGYO
|2,34
|421.432.094
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8523
|14,8575
|% 0,24
|
|Euro
|16,3484
|16,3826
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,5425
|19,6405
|% -0,33
|
|Frank
|15,8806
|15,9763
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9461
|3,9659
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|9,82
|
|Altın Gr.
|921
|921
|4,58
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,07
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|B. Petrol
|122
|122
|6,18
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Seans Raporu
18:05
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17:59TRGYO
Yüzde -3.26 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 252, 246 adet işlem
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17:58KONTR
Yüzde 4.20 oranında artışla 146.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 623, 588 adet işlem
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17:57ACSEL
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 113, 529 adet işlem
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17:56IDEAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 101 adet işlem
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17:55TTRAK
Yüzde 4.85 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 257, 704 adet işlem