***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 17:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.03.2023
Tescil Tarihi
06.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 / 10807
Açıklamalar
24 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan karar uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 7 Nisan 2023 tarihli ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133834
BIST
18:054.925
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
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|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
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|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
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|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
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|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
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|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
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|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
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|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
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|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
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|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
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|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
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|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
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|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
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|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|19,2405
|19,2496
|% -0,01
|
|Euro
|20,9900
|21,0167
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,8509
|23,9705
|% -0,06
|
|Frank
|21,1869
|21,3146
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1180
|5,1436
|% 0,07
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,67
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.523
|8.596
|33,00
|
|Yarım
|4.162
|4.206
|16,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.103
|8,00
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|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
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