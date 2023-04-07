***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.03.2023Tescil Tarihi06.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su07.04.2023 / 10807Açıklamalar24 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanan karar uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetiminin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 7 Nisan 2023 tarihli ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133834BIST