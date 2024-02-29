***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.02.2024 19:21
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2024-2025-2026
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of PricewaterhouseCoopers) 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreyle Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, ilgili yıllarda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253139
BIST