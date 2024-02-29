***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2024-2025-2026Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar29.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat yükümlülükleri uyarınca, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of PricewaterhouseCoopers) 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık süreyle Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesinin, ilgili yıllarda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında onaya sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253139BIST