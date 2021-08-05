***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.08.2021 18:44
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2021
Açıklamalar
01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait konsolide olmayan faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955115
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,98
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.408
18:058,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0662
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0912
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05495,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,25
|Açılış
|: 495,24
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,90
|5.232.566
|% 10,00
|
|UZERB
|35,86
|458.724
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.603.256
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|113.011.217
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.221.898
|% 9,98
|
|SANFM
|19,50
|10.066.874
|% -9,30
|
|SNKRN
|21,06
|797.164
|% -9,22
|
|ITTFH
|1,51
|68.786.428
|% -8,48
|
|ORMA
|32,08
|1.029.254
|% -7,34
|
|BMSCH
|8,42
|71.219.413
|% -5,07
|
|KOZAL
|109,50
|1.737.153.209
|% 3,30
|
|KARYE
|11,50
|285.683.121
|% 7,38
|
|GWIND
|3,88
|240.798.315
|% 4,02
|
|AYDEM
|7,77
|236.966.819
|% 9,90
|
|FENER
|36,30
|212.652.673
|% 0,22
|
|ODAS
|1,39
|167.617.974
|% 2,96
|
|PEKGY
|0,98
|61.907.752
|% -1,01
|
|GWIND
|3,88
|240.798.315
|% 4,02
|
|AYDEM
|7,77
|236.966.819
|% 9,90
|
|KARYE
|11,50
|285.683.121
|% 7,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5356
|8,5408
|% 0,78
|
|Euro
|10,1212
|10,1315
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,8639
|11,9234
|% 1,05
|
|Frank
|9,3821
|9,4386
|% 0,70
|
|Riyal
|2,2702
|2,2815
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,13
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,00
|
|B. Petrol
|71,38
|71,38
|1,00
|