***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Açıklamalar01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143519BIST