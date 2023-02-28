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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

28.02.2023 19:35
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
Karar Sayısı
859/2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:  28/02/2023 KARAR SAYISI : 859/2             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2022–31.12.2022 dönemi Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yıllık Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, Yıllık Faaliyet Raporu, işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.  Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN                               Murat ATALAY Genel Müdür Yardımcısı                            Genel Müdür Murat BOLAT                                           Dr. Ahmet D. ERELÇİN Denetimden Sorumlu Komite Üyesi            Denetimden Sorumlu Komite Başkanı 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117922


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Yarım 3.672 3.715 9,00  
Çeyrek 1.836 1.857 4,00  
Gümüş.Ons 20,91 20,93 0,34  
Gümüş Gr. 12,63 12,65 0,14  
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