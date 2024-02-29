***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
29.02.2024 19:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2023
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/02/2024
Karar Sayısı
890/2
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 29/02/2024 KARAR SAYISI : 890/2
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimize ait 01.01.2023–31.12.2023 dönemi Yıllık Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Yıllık Faaliyet Raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, Yıllık Faaliyet Raporu, işin gelişimini, performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Saygılarımızla, N. Cem ÖZCAN Murat ATALAY Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet EROL
Dr. Ahmet D. ERELÇİN
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253169
BIST