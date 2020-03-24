***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 09:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831613
BIST
14:0387.936
En Yüksek
|Değişim
|: 4,38%
|| 3.690,08
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:036,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0753
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:037,0467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:03335,78
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 8,08
|Açılış
|: 335,78
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.985.188
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.945.727
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|12.827
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.126.682
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,36
|1.710.294
|% -0,37
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
|11.395.800
|% 0,00
|
|GARAN
|7,39
|553.775.522
|% 6,95
|
|ASELS
|22,26
|355.540.127
|% 7,02
|
|THYAO
|8,13
|343.424.324
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,86
|127.611.244
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,83
|123.531.815
|% 3,28
|
|GARAN
|7,39
|553.775.522
|% 6,95
|
|YKBNK
|1,86
|127.611.244
|% 5,08
|
|ODAS
|1,23
|65.520.329
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,12
|55.735.734
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,83
|123.531.815
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6183
|7,6565
|% 0,88
|
|Frank
|6,6415
|6,6815
|% 0,08
|
|Riyal
|1,7205
|1,7291
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.607
|45,87
|
|Altın Gr.
|333
|335
|7,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,11
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,25
|28,25
|1,22
|