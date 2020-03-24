***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 09:53
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831616
BIST
14:0687.847
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 3.600,81
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:066,4860
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0746
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:067,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:06334,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 6,97
|Açılış
|: 334,67
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,31
|1.127.331
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|10.222.084
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.959.352
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|12.827
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MTRYO
|5,30
|1.772.011
|% -1,49
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|ISYAT
|2,17
|11.477.676
|% -0,46
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|ASELS
|22,20
|358.616.333
|% 6,73
|
|THYAO
|8,13
|348.298.066
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|GARAN
|7,37
|562.866.129
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,85
|133.730.396
|% 4,52
|
|ODAS
|1,22
|65.680.675
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|56.219.824
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,83
|123.951.612
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6165
|7,6547
|% 0,86
|
|Frank
|6,6434
|6,6834
|% 0,11
|
|Riyal
|1,7209
|1,7295
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.598
|37,86
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|1,25
|
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