***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 09:57
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831617
BIST
10:1887.263
En Yüksek
|Değişim
|: 3,58%
|| 3.016,87
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
87.792
En Düşük
87.050
10:186,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0462
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4785
10:187,0601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0201
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0798
En Düşük
7,0232
10:18329,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,41
|Açılış
|: 329,56
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
332,82
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|ECZYT
|9,46
|6.500.906
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.779.795
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|2.944.298
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.008.137
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,47
|8
|% 10,00
|
|NIBAS
|5,15
|10
|% -9,97
|
|KSTUR
|21,14
|21
|% -3,91
|
|KPHOL
|2,20
|7.260
|% -2,22
|
|MRSHL
|35,10
|127.921
|% -1,85
|
|MAVI
|30,50
|408.811
|% -1,74
|
|GARAN
|7,23
|122.889.155
|% 4,63
|
|ASELS
|21,56
|53.339.755
|% 3,65
|
|THYAO
|7,98
|41.597.599
|% 3,50
|
|ISFIN
|2,83
|32.368.669
|% 3,28
|
|MGROS
|23,54
|30.234.038
|% 5,47
|
|GARAN
|7,23
|122.889.155
|% 4,63
|
|YKBNK
|1,84
|25.307.592
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,11
|14.783.541
|% 3,74
|
|CEMAS
|0,67
|8.031.636
|% 3,08
|
|ISFIN
|2,83
|32.368.669
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5514
|7,5893
|% -0,00
|
|Frank
|6,6358
|6,6758
|% -0,01
|
|Riyal
|1,7265
|1,7351
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.571
|1.574
|19,03
|
|Altın Gr.
|327
|329
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,60
|13,64
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|2,85
|2,85
|0,06
|
|B. Petrol
|28,05
|28,05
|1,02
|
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