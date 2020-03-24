ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|13,53
|4.944.049
|% 10,00
|GLRYH
|2,20
|8.516.058
|% 10,00
|TATGD
|5,83
|9.797.281
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.126.439
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|10.096
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5841
|7,6221
|% 0,43
|Frank
|6,6199
|6,6598
|% -0,25
|Riyal
|1,7194
|1,7280
|% -1,31
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.598
|1.599
|45,23
|Altın Gr.
|331
|332
|4,77
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,13
|0,83
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,15
|B. Petrol
|28,58
|28,58
|1,55
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %4, 16 değişimle 87747 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87758 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87760 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87817 puandan