***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 11:04
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831650
BIST
14:0088.099
En Yüksek
|Değişim
|: 4,57%
|| 3.852,34
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
14:006,4829
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0777
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4714
14:007,0505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0105
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0232
14:00335,75
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 8,04
|Açılış
|: 335,75
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.985.065
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|12.827
|% 10,00
|
|BALAT
|1,87
|246.085
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.126.682
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,20
|8.645.260
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,36
|1.646.025
|% -0,37
|
|IHGZT
|3,49
|3
|% -0,29
|
|KPHOL
|2,25
|25.262
|% 0,00
|
|GARAN
|7,38
|552.575.465
|% 6,80
|
|ASELS
|22,24
|351.843.559
|% 6,92
|
|THYAO
|8,13
|341.518.209
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,86
|127.541.071
|% 5,08
|
|ISFIN
|2,83
|123.433.510
|% 3,28
|
|GARAN
|7,38
|552.575.465
|% 6,80
|
|YKBNK
|1,86
|127.541.071
|% 5,08
|
|ODAS
|1,22
|65.457.058
|% 5,17
|
|EKGYO
|1,12
|55.732.909
|% 4,67
|
|ISFIN
|2,83
|123.433.510
|% 3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6219
|7,6601
|% 0,93
|
|Frank
|6,6469
|6,6869
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7223
|1,7310
|% -1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.598
|37,86
|
|Altın Gr.
|333
|336
|8,34
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,01
|14,07
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,16
|
|B. Petrol
|28,28
|28,28
|1,25
|