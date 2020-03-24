ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

BIST En Aktif Hisseler
|TATGD
|5,83
|9.297.661
|% 10,00
|GLRYH
|2,20
|7.773.327
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.123.998
|% 10,00
|ALCTL
|13,53
|4.901.876
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|9.595
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5976
|7,6357
|% 0,61
|Frank
|6,6506
|6,6907
|% 0,22
|Riyal
|1,7296
|1,7383
|% -0,73
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.585
|1.595
|36,72
|Altın Gr.
|332
|333
|5,41
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,81
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,93
|0,13
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|1,42
Seans Raporu
- 12:55XU100 Endeks seansı %4, 28 değişimle 87854 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87821 puandan
- 12:53XU100 Endeks seansı %4, 16 değişimle 87754 puandan
- 12:52XU100 Endeks seansı %4, 1 değişimle 87702 puandan
- 12:51XU100 Endeks seansı %4, 13 değişimle 87727 puandan