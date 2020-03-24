***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 11:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831667
BIST
13:0788.031
En Yüksek
|Değişim
|: 4,49%
|| 3.785,32
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.303
En Düşük
87.050
13:076,4802
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0804
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5660
En Düşük
6,4714
13:077,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0874
En Düşük
7,0232
13:07333,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 5,66
|Açılış
|: 333,36
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
336,72
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|2,20
|8.422.521
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.942.832
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|9.664.666
|% 10,00
|
|OZRDN
|1,65
|10.096
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.124.009
|% 10,00
|
|MZHLD
|9,51
|11.823
|% -6,58
|
|KSTUR
|21,14
|4.334
|% -3,91
|
|MTRYO
|5,20
|937.898
|% -3,35
|
|KPHOL
|2,20
|7.260
|% -2,22
|
|YONGA
|8,60
|22.799
|% -1,15
|
|GARAN
|7,37
|492.107.647
|% 6,66
|
|THYAO
|8,14
|286.108.341
|% 5,58
|
|ASELS
|21,88
|243.414.651
|% 5,19
|
|YKBNK
|1,85
|114.357.833
|% 4,52
|
|ISFIN
|2,84
|113.102.175
|% 3,65
|
|GARAN
|7,37
|492.107.647
|% 6,66
|
|YKBNK
|1,85
|114.357.833
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,12
|50.913.405
|% 4,67
|
|TSPOR
|1,96
|78.546.761
|% 9,50
|
|ODAS
|1,22
|49.303.717
|% 5,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5842
|7,6222
|% 0,43
|
|Frank
|6,6423
|6,6823
|% 0,09
|
|Riyal
|1,7226
|1,7312
|% -1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.593
|1.594
|40,06
|
|Altın Gr.
|331
|332
|4,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|28,32
|28,32
|1,29
|