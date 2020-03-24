ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

BIST En Aktif Hisseler
|ALCTL
|13,53
|4.942.832
|% 10,00
|TATGD
|5,83
|9.664.666
|% 10,00
|GLRYH
|2,20
|8.419.571
|% 10,00
|OZRDN
|1,65
|10.096
|% 10,00
|PENGD
|2,31
|1.124.009
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,5836
|7,6216
|% 0,42
|Frank
|6,6397
|6,6797
|% 0,05
|Riyal
|1,7221
|1,7307
|% -1,16
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.585
|1.595
|36,72
|Altın Gr.
|332
|333
|5,41
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,81
|Gümüş Gr.
|2,91
|2,93
|0,13
|B. Petrol
|28,45
|28,45
|1,42
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %4, 16 değişimle 87747 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87758 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %4, 17 değişimle 87760 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %4, 22 değişimle 87802 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %4, 24 değişimle 87817 puandan