***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
24.03.2020 14:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831711
BIST
16:1788.612
En Yüksek
|Değişim
|: 5,18%
|| 4.365,57
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
88.834
En Düşük
87.050
16:176,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,0899
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5660
En Düşük
6,4551
16:177,0157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0243
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0874
En Düşük
7,0031
16:17334,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 6,74
|Açılış
|: 334,45
|
|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|10,12
|26.257.982
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.384.124
|% 10,00
|
|ECZYT
|9,46
|28.915.191
|% 10,00
|
|ALCTL
|13,53
|4.982.204
|% 10,00
|
|PENGD
|2,31
|1.172.307
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,00
|4.840
|% -4,76
|
|MMCAS
|0,89
|5.221
|% -1,11
|
|MTRYO
|5,35
|2.488.247
|% -0,56
|
|IHGZT
|3,49
|230
|% -0,29
|
|ISYAT
|2,18
|13.160.917
|% 0,00
|
|GARAN
|7,50
|791.021.182
|% 8,54
|
|ASELS
|22,30
|497.553.622
|% 7,21
|
|THYAO
|8,13
|480.986.635
|% 5,45
|
|YKBNK
|1,87
|196.403.564
|% 5,65
|
|ISFIN
|2,88
|185.391.577
|% 5,11
|
|GARAN
|7,50
|791.021.182
|% 8,54
|
|YKBNK
|1,87
|196.403.564
|% 5,65
|
|EKGYO
|1,15
|89.282.491
|% 7,48
|
|GSRAY
|1,45
|94.467.132
|% 9,02
|
|ISFIN
|2,88
|185.391.577
|% 5,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5866
|7,6247
|% 0,47
|
|Frank
|6,6036
|6,6434
|% -0,49
|
|Riyal
|1,7158
|1,7244
|% -1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.611
|54,51
|
|Altın Gr.
|333
|334
|6,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,12
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|2,93
|2,94
|0,14
|
|B. Petrol
|27,84
|27,84
|0,81
|
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