***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:30
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931199
BIST
11:451.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,70
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:458,2606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:459,9677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0405
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:45472,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,95
|Açılış
|: 472,78
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:45
|LUKSK
|57,75
|5.259.536
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.615.907
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.000.407
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,42
|255.621.468
|% -24,64
|
|DESA
|16,84
|20.455.356
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.625.818
|% -9,64
|
|GWIND
|5,19
|253.723.543
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,11
|574.746.631
|% -1,09
|
|THYAO
|12,07
|506.395.278
|% 2,90
|
|GARAN
|7,17
|426.925.362
|% 0,42
|
|KOZAL
|108,90
|267.712.460
|% 0,18
|
|SASA
|35,42
|255.621.468
|% -24,64
|
|YKBNK
|2,09
|133.928.640
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|426.925.362
|% 0,42
|
|GWIND
|5,19
|253.723.543
|% -7,65
|
|THYAO
|12,07
|506.395.278
|% 2,90
|
|AKBNK
|4,87
|163.573.075
|% -0,61
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2579
|8,2606
|% -0,12
|
|Euro
|9,9617
|9,9677
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,4235
|11,4808
|% -0,36
|
|Frank
|8,9718
|9,0259
|% -0,43
|
|Riyal
|2,1954
|2,2064
|% -0,16
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,75
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.106
|3.186
|-2,13
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-1,03
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,45
|
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