***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931204
BIST
11:511.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 15,07
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:518,2615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:519,9706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0376
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:51472,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,20
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:50
|LUKSK
|57,75
|5.266.871
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.295
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.590
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|262.927.547
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|20.670.958
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.630.901
|% -9,64
|
|GWIND
|5,17
|266.917.257
|% -8,01
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,18
|594.061.703
|% -0,72
|
|THYAO
|12,12
|529.382.872
|% 3,32
|
|GARAN
|7,17
|433.705.594
|% 0,42
|
|KOZAL
|109,10
|273.419.885
|% 0,37
|
|GWIND
|5,17
|266.917.257
|% -8,01
|
|YKBNK
|2,09
|134.477.394
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|433.705.594
|% 0,42
|
|GWIND
|5,17
|266.917.257
|% -8,01
|
|THYAO
|12,12
|529.382.872
|% 3,32
|
|AKBNK
|4,88
|166.087.057
|% -0,41
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2583
|8,2614
|% -0,11
|
|Euro
|9,9640
|9,9703
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,4198
|11,4771
|% -0,39
|
|Frank
|8,9750
|9,0291
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1959
|2,2070
|% -0,14
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,75
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.106
|3.186
|-2,13
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-1,03
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,45
|
Seans Raporu
11:50
daha fazla
-
12:00TUCLK
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 478 adet işlem
-
11:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, KRDMD
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 36 artarak (% 1.04 ) 1, 206
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKUR, KSTUR, NIBAS, VANGD, SUMAS, CMENT, SELGD, INTEM, MERIT, PENGD
-
11:59
PENGD, KSTUR, TKURU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında