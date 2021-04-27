***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:37
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931205
BIST
11:531.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 15,97
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:538,2619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0088
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:539,9714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0368
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9602
11:53472,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,05
|Açılış
|: 472,68
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:51
|LUKSK
|57,75
|5.266.871
|% 10,00
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.590
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|268.888.361
|% -24,04
|
|ATLAS
|2,25
|10.634.973
|% -9,64
|
|DESA
|16,93
|23.952.930
|% -9,51
|
|GWIND
|5,19
|269.990.047
|% -7,65
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,20
|599.170.010
|% -0,62
|
|THYAO
|12,12
|537.331.239
|% 3,32
|
|GARAN
|7,17
|434.260.989
|% 0,42
|
|KOZAL
|109,10
|274.268.073
|% 0,37
|
|GWIND
|5,19
|269.990.047
|% -7,65
|
|YKBNK
|2,09
|134.880.349
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|434.260.989
|% 0,42
|
|GWIND
|5,19
|269.990.047
|% -7,65
|
|THYAO
|12,12
|537.331.239
|% 3,32
|
|AKBNK
|4,88
|166.483.335
|% -0,41
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2591
|8,2615
|% -0,11
|
|Euro
|9,9641
|9,9706
|% -0,38
|
|Sterlin
|11,4251
|11,4824
|% -0,34
|
|Frank
|8,9740
|9,0281
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% -0,14
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|-1,65
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,51
|65,51
|0,48
|