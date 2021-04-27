***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:41
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931210
BIST
11:571.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,56
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:578,2527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:579,9608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0474
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9567
11:57472,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,11
|Açılış
|: 472,63
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:57
|LUKSK
|57,75
|5.277.208
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.728
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|280.479.246
|% -24,04
|
|ATLAS
|2,25
|10.635.855
|% -9,64
|
|DESA
|17,06
|25.088.135
|% -8,82
|
|GWIND
|5,18
|272.029.260
|% -7,83
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,20
|605.456.194
|% -0,62
|
|THYAO
|12,10
|542.173.743
|% 3,15
|
|GARAN
|7,16
|438.257.173
|% 0,28
|
|SASA
|35,70
|280.479.246
|% -24,04
|
|KOZAL
|109,00
|275.103.857
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,09
|134.983.820
|% -0,48
|
|GARAN
|7,16
|438.257.173
|% 0,28
|
|GWIND
|5,18
|272.029.260
|% -7,83
|
|THYAO
|12,10
|542.173.743
|% 3,15
|
|AKBNK
|4,88
|167.551.868
|% -0,41
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2498
|8,2527
|% -0,22
|
|Euro
|9,9532
|9,9608
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,4190
|11,4762
|% -0,40
|
|Frank
|8,9776
|9,0317
|% -0,36
|
|Riyal
|2,1966
|2,2076
|% -0,11
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,48
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-2,13
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,03
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,41
|