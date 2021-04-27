***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:42
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931211
BIST
11:591.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 16,78
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
11:598,2517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0190
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2424
11:599,9562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0520
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9519
11:59472,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,12
|Açılış
|: 472,61
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler11:59
|LUKSK
|57,75
|5.277.208
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.001.728
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,74
|304.332.726
|% -23,96
|
|DESA
|16,84
|29.398.864
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.638.418
|% -9,64
|
|GWIND
|5,28
|282.053.985
|% -6,05
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,32
|645.066.171
|% 0,00
|
|THYAO
|12,10
|581.972.480
|% 3,15
|
|GARAN
|7,17
|441.870.057
|% 0,42
|
|SASA
|35,74
|304.332.726
|% -23,96
|
|KOZAL
|109,10
|283.674.847
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,08
|136.514.333
|% -0,95
|
|GARAN
|7,17
|441.870.057
|% 0,42
|
|GWIND
|5,28
|282.053.985
|% -6,05
|
|THYAO
|12,10
|581.972.480
|% 3,15
|
|AKBNK
|4,88
|171.251.794
|% -0,41
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2462
|8,2517
|% -0,23
|
|Euro
|9,9490
|9,9562
|% -0,52
|
|Sterlin
|11,4151
|11,4723
|% -0,43
|
|Frank
|8,9749
|9,0289
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1961
|2,2072
|% -0,13
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,55
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,49
|