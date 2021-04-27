***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:45
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931219
BIST
12:061.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,01
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:068,2534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2361
12:069,9587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0495
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9480
12:06472,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:03
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.049
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|35,66
|309.739.884
|% -24,13
|
|DESA
|16,84
|29.493.758
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.161
|% -9,64
|
|GWIND
|5,22
|286.691.064
|% -7,12
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,27
|651.952.891
|% -0,26
|
|THYAO
|12,14
|616.179.517
|% 3,50
|
|GARAN
|7,17
|450.554.882
|% 0,42
|
|SASA
|35,66
|309.739.884
|% -24,13
|
|GWIND
|5,22
|286.691.064
|% -7,12
|
|YKBNK
|2,10
|145.656.590
|% 0,00
|
|GARAN
|7,17
|450.554.882
|% 0,42
|
|GWIND
|5,22
|286.691.064
|% -7,12
|
|THYAO
|12,14
|616.179.517
|% 3,50
|
|TSKB
|1,23
|46.466.010
|% 0,82
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2458
|8,2504
|% -0,25
|
|Euro
|9,9483
|9,9545
|% -0,54
|
|Sterlin
|11,4164
|11,4736
|% -0,42
|
|Frank
|8,9739
|9,0280
|% -0,40
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% -0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|