***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:48
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931227
BIST
12:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,65
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:058,2485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2361
12:059,9521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0561
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9480
12:05472,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,13
|Açılış
|: 472,60
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,28
BIST En Aktif Hisseler12:05
|LUKSK
|57,75
|5.290.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.076
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.334
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|DESA
|16,84
|29.500.106
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.661.850
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,28
|653.808.541
|% -0,21
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|SASA
|35,70
|311.397.891
|% -24,04
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|YKBNK
|2,09
|145.978.633
|% -0,48
|
|GARAN
|7,17
|453.532.397
|% 0,42
|
|GWIND
|5,23
|287.874.921
|% -6,94
|
|THYAO
|12,13
|634.983.207
|% 3,41
|
|TSKB
|1,22
|46.481.410
|% 0,00
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2433
|8,2485
|% -0,27
|
|Euro
|9,9466
|9,9521
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,4151
|11,4723
|% -0,43
|
|Frank
|8,9749
|9,0289
|% -0,39
|
|Riyal
|2,1961
|2,2072
|% -0,13
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-2,44
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,57
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
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Seans Raporu
12:05
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