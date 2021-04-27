***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931222
BIST
12:211.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 16,03
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:218,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2257
12:219,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0625
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:21471,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,84
|Açılış
|: 471,89
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:21
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|KONTR
|66,25
|14.746.108
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,17
|53.412.590
|% 9,95
|
|IDEAS
|76,60
|171.584
|% 9,90
|
|TRILC
|43,40
|50.979.387
|% 7,21
|
|GWIND
|5,26
|296.398.893
|% -6,41
|
|MTRKS
|40,08
|37.318.321
|% -4,62
|
|TUREX
|11,54
|39.390.909
|% -3,83
|
|INVEO
|100,20
|23.164.388
|% -2,62
|
|PAMEL
|30,58
|295.942
|% -2,11
|
|EREGL
|19,36
|696.919.224
|% 0,21
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|SASA
|37,24
|472.716.576
|% -20,77
|
|KOZAL
|109,00
|299.754.785
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,09
|154.985.717
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GWIND
|5,24
|297.122.755
|% -6,76
|
|TSKB
|1,23
|50.257.391
|% 0,82
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2303
|8,2316
|% -0,47
|
|Euro
|9,9377
|9,9457
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,4037
|11,4609
|% -0,53
|
|Frank
|8,9682
|9,0223
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1933
|2,2043
|% -0,26
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
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