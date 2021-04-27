***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
27.04.2021 10:46
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931223
BIST
12:191.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 15,83
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:198,2316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0391
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2257
12:199,9457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0625
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:19471,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,09
|Açılış
|: 471,64
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,22
BIST En Aktif Hisseler12:17
|LUKSK
|57,75
|5.316.189
|% 10,00
|
|SEKUR
|27,52
|1.006.792
|% 9,99
|
|INTEM
|38,32
|1.625.372
|% 9,99
|
|MERIT
|203,70
|291.495
|% 9,99
|
|TKURU
|261,00
|86.130
|% 9,99
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|DESA
|16,84
|29.718.656
|% -9,99
|
|ATLAS
|2,25
|10.671.948
|% -9,64
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|SNKRN
|32,10
|68.020
|% -5,59
|
|EREGL
|19,31
|670.951.863
|% -0,05
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|SASA
|36,22
|372.559.068
|% -22,94
|
|KOZAL
|109,30
|295.420.208
|% 0,55
|
|YKBNK
|2,09
|152.181.848
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|497.618.317
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|662.361.989
|% 2,73
|
|GWIND
|5,23
|293.652.963
|% -6,94
|
|TSKB
|1,22
|50.204.137
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2320
|8,2367
|% -0,41
|
|Euro
|9,9383
|9,9446
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,4047
|11,4619
|% -0,52
|
|Frank
|8,9644
|9,0184
|% -0,51
|
|Riyal
|2,1936
|2,2046
|% -0,24
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
Seans Raporu
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