***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 09:00
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012829
BIST
10:002.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.184
En Düşük
2.180
10:0014,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:0016,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0463
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:00932,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,78
BIST En Aktif Hisseler10:00
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|516.282
|% 9,94
|
|ENSRI
|19,98
|65.902.897
|% 7,25
|
|COSMO
|7,99
|152.439
|% 6,53
|
|AKSEN
|13,75
|4.289.326
|% 3,38
|
|PKENT
|216,80
|1.084
|% -6,71
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|DZGYO
|2,75
|528.283
|% -3,51
|
|SANEL
|6,38
|361.344
|% -2,89
|
|PENTA
|390,00
|207.870
|% -2,74
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|TOASO
|77,55
|514.560.626
|% 0,00
|
|TKFEN
|20,18
|230.673.551
|% 0,00
|
|TAVHL
|35,18
|216.020.095
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,54
|152.395.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|24.081.700
|% 0,00
|
|FORMT
|1,21
|24.720.811
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8239
|14,8291
|% 0,03
|
|Euro
|16,3561
|16,3747
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5288
|19,6268
|% 0,25
|
|Frank
|15,9267
|16,0226
|% 0,39
|
|Riyal
|3,9408
|3,9606
|% 0,09
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,75
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,55
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,42
|