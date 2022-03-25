***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 09:10
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012838
BIST
09:552.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,11
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.181
En Düşük
2.180
09:5514,8248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
09:5516,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0375
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
09:55933,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,62
|Açılış
|: 933,29
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,78
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|637.125.311
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|637.125.311
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,00
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8206
|14,8248
|% 0,00
|
|Euro
|16,3489
|16,3659
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5288
|19,6268
|% 0,25
|
|Frank
|15,9248
|16,0207
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9414
|3,9612
|% 0,10
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,71
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|