***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 09:18
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012845
BIST
10:542.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 9,82
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:5414,8226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:5416,3492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,2993
10:54931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.435.424
|% 9,94
|
|AKSA
|43,24
|98.396.902
|% 7,67
|
|NIBAS
|11,65
|44.864.181
|% 7,57
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|IDEAS
|21,44
|8.192.852
|% -6,86
|
|GZNMI
|32,70
|53.258.649
|% -5,27
|
|ANHYT
|13,87
|8.326.451
|% -5,11
|
|IZFAS
|5,68
|1.303.257
|% -4,70
|
|OSMEN
|23,00
|190.568
|% -4,17
|
|KRDMD
|15,41
|430.703.611
|% 0,26
|
|SMRTG
|16,04
|375.052.007
|% 4,16
|
|THYAO
|28,28
|301.561.498
|% 0,57
|
|SISE
|14,41
|288.853.113
|% 0,70
|
|KARSN
|4,54
|253.014.902
|% 0,89
|
|KARSN
|4,54
|253.014.902
|% 0,89
|
|DOHOL
|3,27
|135.299.557
|% 1,24
|
|YKBNK
|3,95
|111.691.975
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,41
|430.703.611
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,27
|56.924.493
|% 0,44
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8176
|14,8226
|% -0,01
|
|Euro
|16,3355
|16,3492
|% 0,13
|
|Sterlin
|19,5034
|19,6013
|% 0,12
|
|Frank
|15,9276
|16,0236
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9402
|3,9599
|% 0,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,49
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,55
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,19
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Seans Raporu
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