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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

25.03.2022 09:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)


***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )

Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)

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Açıklamalar

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012858


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANHYT 15,64 23.572.112 % 7,00  
ATATP 68,50 28.907.225 % 0,00  
ARDYZ 5,26 54.405.163 % 0,00  
ALCTL 25,52 29.527.703 % 0,00  
ANELE 2,29 6.540.381 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8241 14,8259 % 0,01  
Euro 16,3536 16,3745 % 0,28  
Sterlin 19,5329 19,6309 % 0,27  
Frank 15,9198 16,0157 % 0,35  
Riyal 3,9410 3,9608 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.958 0,02  
Altın Gr. 932 933 -0,13  
Cumhuriyet 6.182 6.275 60,00  
Tam 6.154 6.308 61,61  
Yarım 2.975 3.051 29,81  
Çeyrek 1.492 1.526 14,90  
Gümüş.Ons 25,57 25,61 0,05  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 0,03  
B. Petrol 119 119 0,01  
Seans Raporu 18:05
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