***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 09:36
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012858
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
0
En Düşük
0
18:0514,8259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0461
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
18:05932,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 932,54
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|BIOEN
|5,41
|14.608.908
|% 0,00
|
|BOBET
|4,72
|19.744.589
|% 0,00
|
|BRLSM
|8,79
|12.715.591
|% 0,00
|
|GWIND
|6,47
|66.163.731
|% 0,00
|
|SMRTG
|15,40
|445.745.017
|% 0,00
|
|KTSKR
|31,90
|222.141.145
|% 0,00
|
|KONKA
|13,77
|169.625.530
|% 0,00
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% 0,00
|
|PSGYO
|18,02
|94.858.944
|% 0,00
|
|SMRTG
|15,40
|445.745.017
|% 0,00
|
|MOBTL
|1,82
|47.682.280
|% 0,00
|
|HUNER
|2,63
|48.279.492
|% 0,00
|
|KONKA
|13,77
|169.625.530
|% 0,00
|
|KTSKR
|31,90
|222.141.145
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8241
|14,8259
|% 0,01
|
|Euro
|16,3536
|16,3745
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,5329
|19,6309
|% 0,27
|
|Frank
|15,9198
|16,0157
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9410
|3,9608
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|0,02
|
|Altın Gr.
|932
|933
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
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17:58PENTA
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17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
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17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964