***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 09:39
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012861
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
0
En Düşük
0
18:0514,8377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0374
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
18:05932,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 932,68
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|ANELE
|2,29
|6.540.381
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,00
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8245
|14,8377
|% 0,09
|
|Euro
|16,3497
|16,3658
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6223
|% 0,23
|
|Frank
|15,9135
|16,0094
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9395
|3,9592
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,07
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ISYAT
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17:55SANEL
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964