***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:05
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012873
BIST
10:112.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,70
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.185
En Düşük
2.180
10:1114,8291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1116,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0349
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:11932,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,11
|Açılış
|: 932,57
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:11
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|5.509.096
|% 9,94
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|NIBAS
|11,58
|28.385.688
|% 6,93
|
|COSMO
|7,99
|152.439
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,65
|657.026
|% -5,20
|
|PKENT
|221,00
|16.824.256
|% -4,91
|
|GZNMI
|32,86
|25.554.175
|% -4,81
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|DZGYO
|2,73
|3.286.787
|% -4,21
|
|KRDMD
|15,44
|231.293.427
|% 0,46
|
|SMRTG
|16,14
|175.065.168
|% 4,81
|
|THYAO
|28,26
|165.584.668
|% 0,50
|
|SISE
|14,43
|156.309.184
|% 0,84
|
|SASA
|58,45
|143.234.242
|% -0,17
|
|KARSN
|4,54
|84.711.140
|% 0,89
|
|KRDMD
|15,44
|231.293.427
|% 0,46
|
|DOHOL
|3,25
|41.620.337
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,95
|46.120.691
|% 0,51
|
|SMRTG
|16,14
|175.065.168
|% 4,81
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8245
|14,8291
|% 0,03
|
|Euro
|16,3481
|16,3633
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5145
|19,6123
|% 0,18
|
|Frank
|15,9242
|16,0202
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9401
|3,9599
|% 0,07
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,71
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,59
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,03
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|
Seans Raporu
10:11
daha fazla
-
10:25MEPET
Yüzde 4.38 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 625 adet işlem
-
10:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TTKOM, ARCLK
-
10:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, EKGYO, SISE
-
10:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 41 artarak (% 0.33 ) 1, 967
-
10:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, NIBAS, ULUSE