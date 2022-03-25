***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:08
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012875
BIST
10:312.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,78
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.187
En Düşük
2.180
10:3114,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:3116,3639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0355
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:31931,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 931,74
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler10:29
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|9.181.078
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,54
|38.964.309
|% 6,56
|
|COSMO
|7,99
|12.089
|% 6,53
|
|KLKIM
|18,13
|27.363.492
|% 5,96
|
|IZFAS
|5,60
|1.158.153
|% -6,04
|
|IDEAS
|21,82
|4.603.530
|% -5,21
|
|GZNMI
|33,12
|40.343.746
|% -4,06
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KUTPO
|46,80
|19.808.164
|% -3,35
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|THYAO
|28,22
|259.717.836
|% 0,36
|
|SISE
|14,38
|255.324.910
|% 0,49
|
|SASA
|58,65
|217.869.056
|% 0,17
|
|KARSN
|4,56
|143.141.353
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,26
|82.559.849
|% 0,93
|
|KRDMD
|15,35
|363.657.812
|% -0,13
|
|EKGYO
|2,27
|45.123.626
|% 0,44
|
|SMRTG
|15,70
|304.077.542
|% 1,95
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8290
|% 0,03
|
|Euro
|16,3554
|16,3684
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5089
|19,6068
|% 0,15
|
|Frank
|15,9290
|16,0250
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9411
|3,9609
|% 0,09
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|-3,11
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,10
|