***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:11
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012879
BIST
10:082.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 5,82
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.185
En Düşük
2.180
10:0814,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:0816,3696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0412
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:08932,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 932,49
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,78
BIST En Aktif Hisseler10:08
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|2.782.779
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,68
|14.731.421
|% 7,85
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|KAPLM
|80,35
|9.014.181
|% 7,42
|
|PKENT
|211,20
|13.078.774
|% -9,12
|
|IZFAS
|5,65
|549.377
|% -5,20
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|PENTA
|387,40
|1.134.569
|% -3,39
|
|KRDMD
|15,48
|179.612.219
|% 0,72
|
|SMRTG
|16,31
|137.307.219
|% 5,91
|
|THYAO
|28,28
|136.344.847
|% 0,57
|
|SISE
|14,41
|126.342.323
|% 0,70
|
|SASA
|58,70
|116.067.347
|% 0,26
|
|KRDMD
|15,48
|179.612.219
|% 0,72
|
|KARSN
|4,53
|52.141.159
|% 0,67
|
|YKBNK
|3,94
|44.163.469
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,28
|21.466.203
|% 0,88
|
|SISE
|14,41
|126.342.323
|% 0,70
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8236
|14,8271
|% 0,02
|
|Euro
|16,3386
|16,3696
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,5166
|19,6145
|% 0,19
|
|Frank
|15,9277
|16,0236
|% 0,40
|
|Riyal
|3,9405
|3,9603
|% 0,08
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,10
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