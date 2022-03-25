***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
25.03.2022 10:14
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim) )
Türkçe
Finansal Tablo Bildirimi (Özel Bağımsız Denetim)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012882
BIST
10:162.185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.186
En Düşük
2.180
10:1614,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0070
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
10:1616,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0392
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
10:16932,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,45
|Açılış
|: 932,23
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,66
BIST En Aktif Hisseler10:16
|SERVE
|16,57
|306.081
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|5.906.647
|% 9,94
|
|NIBAS
|11,71
|30.451.758
|% 8,13
|
|RODRG
|16,06
|36.392
|% 7,64
|
|COSMO
|7,99
|152.439
|% 6,53
|
|IZFAS
|5,66
|710.344
|% -5,03
|
|DOBUR
|63,40
|813.342
|% -4,80
|
|PENTA
|385,00
|1.940.297
|% -3,99
|
|ASUZU
|63,00
|8.661.642
|% -3,89
|
|ETILR
|8,00
|207.744
|% -3,61
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|SMRTG
|16,10
|186.552.503
|% 4,55
|
|THYAO
|28,26
|173.661.875
|% 0,50
|
|SASA
|58,50
|149.716.865
|% -0,09
|
|KARSN
|4,55
|93.337.208
|% 1,11
|
|KRDMD
|15,42
|268.494.156
|% 0,33
|
|YKBNK
|3,96
|61.964.752
|% 0,76
|
|DOHOL
|3,26
|42.702.426
|% 0,93
|
|SISE
|14,47
|189.365.361
|% 1,12
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8248
|14,8312
|% 0,05
|
|Euro
|16,3515
|16,3676
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,5174
|19,6153
|% 0,19
|
|Frank
|15,9246
|16,0205
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,08
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-1,98
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,01
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,10
|
Seans Raporu
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